Kim Kardashian ve Kanye West'in 4. çocukları dünyaya geldi

41 yaşındaki rap şarkıcısı kanye West ile 38 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın beş yaşında North adında bir kızı, üç yaşında Saint adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen 15 aylık Chicago adında ikinci kızı bulunuyor. Ünlü çiftin ikinci kez erkek bebeği oluyor.