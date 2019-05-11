Kim Kardashian ve Kanye West'in 4. çocukları dünyaya geldi
Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin dördüncü çocuğunu dünyaya getirecek olan taşıyıcı anne doğuma girdi. Kim Kardashian ve Kanye West'in 4. çocukları dünyaya geldi.
Üç çocuk sahibi olan ve üçüncü çocukları taşıyıcı anneden doğan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin dördüncü çocuğunun taşıyıcı annesi doğuma girdi. Ellen DeGeneres Show’a katılan Kourtney Kardashian, ünlü çiftin yeni doğacak oğulları için hastanede olduğunu açıkladı.
Kourtney Kardashian ile birlikte TV yayınında olan anne Kris Jenner, aldığı bu haber karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. Jenner, “Burada ne yapıyoruz biz? Hadi Ellen, arabayı çalıştır” dedi.
Bir süre sonra ise Kim Kardashian’ın kardeşi Kourtney, Kim Kardashian’ın vekili olan taşıyıcı annenin bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiğini açıkladı.
41 yaşındaki rap şarkıcısı kanye West ile 38 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın beş yaşında North adında bir kızı, üç yaşında Saint adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen 15 aylık Chicago adında ikinci kızı bulunuyor. Ünlü çiftin ikinci kez erkek bebeği oluyor.