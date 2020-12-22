Kim Kardashian takipçilerinde 500 dolar gönderecek! Tek bir şartı var
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardıma muhtaç bin kişiye 500 dolar göndereceğini söyledi. Kardashian bunun için de tek bir şart belirledi.
KKW Beauty markasının kurucusu reality show yıldızı Kim Kardashian, koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluk çeken takipçilerine yardım etmek için harekete geçti.
Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü yıldız, "Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu" ifadelerini kullandı.
Zorluk çeken insanların durumuna değinen Kardashian "İnsanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor" şeklinde ifade etti.
Hayranlarına yardım etmek istediğini belirten Kardashian "1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum" deyip tek şartını açıkladı.