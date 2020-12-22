Kim Kardashian takipçilerinde 500 dolar gönderecek! Tek bir şartı var

Zorluk çeken insanların durumuna değinen Kardashian "İnsanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor" şeklinde ifade etti.