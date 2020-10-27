Kim Kardashian özel adada yeni yaşını kutluyor! Bikinili olay pozlar
Yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian 40 yaşını kutluyor. Özel bir adada doğum günü kutlamasına devam eden Kim, yepyeni bikinili pozlar paylaştı.
Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir süredir Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşa dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Kim yeni yaşı için yine abarttı.
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Karayipler'de arkadaşları ve ailesi ile büyük bir kutlama için özel bir adada olan Kim Kardashian pozlarıyla dikkat çekti.
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Ten rengi bikinisi ve gözlükleriyle pozlar veren Kim kıvrımlarını sergilemeyi ihmal etmedi. Kim'in tanga bikini altıyla verdiği pozlara yorum yağdı.
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Büyük bir parti vermek yerine ailesiyle özel bir adada olmayı tercih eden Kim'i Khloe, Kourtney, Kylie ve Kendall yalnız bırakmadı.
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