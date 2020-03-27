Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi! Demet Akalın ve Ebru Polat cevabı verdi
Dün akşam evine lahmacun siparişi veren Kim Kardashian, takipçilerine lahmacunu 'Ermeni pizzası' diye tanıtınca sosyal medya karıştı. Kardashian'a Türk takipçilerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.
Coronavirüs sebebiyle eşi ve çocuklarıyla ev karantinasında olan Kim Kardashian, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dün akşam evlerine lahmacun siparişi veren Kardashian, takipçilerine 'Ermeni pizzası' diye tanıttı. Kardashian'a Türk takipçilerinden tepkiler yağdı.
Ermeni bir babanın kızı olan Kardashian, Instagram'dan lahmacun fotoğrafı paylaştı. Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayımlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.
Kim Kardashian'ın bu paylaşımlarına Demet Akalın ve Ebru Polat sessiz kalmayarak tepkilerini ortaya koydular. Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaparken Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.
Kardashian'ın 'lahmacun' paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.