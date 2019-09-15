Kim Kardashian korsesi yüzünden altına kaçırmış ilginç itiraf geldi
Kim Kardashian, tuvalette giydiği korseyi çıkaramayınca altına kaçırdığını itiraf etti.
Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian Amerika'da yayınlanan, Jimmy Fallon'nun sunduğu The Tonight Show programında, giydiği korselerden dolayı tuvalete giderken korseyi çıkarmaya çalışırken altına kaçırdığını söyledi.
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Kardashian, bu durumun ne kadar zor olduğu için, kendisine ait olan markasının üretimlerini bundan böyle, kadınlar için korselerine fermuar dikeceğini söyledi.
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Özellikle ödül töreni gibi gecelerde üzerini kirlettiğini söyleyen Kardashian, bu durumun kadınlar için ne kadar zor olduğunu ve gecelerini mahvettiğin bildiği için kendi markasına ait korselerin fermuar ile üretmeyi düşündüğünü söyledi.
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Ünlü yıldız 10 Eylül'de piyasaya sürülen korselerden dakikalar içinde 2 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
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