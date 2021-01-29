Kim Kardashian Kanye West'ten boşanma planını yaptı servet paylaşımı hazır

Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu söylendi. 40 yaşındaki televizyon yıldızının 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü bildirildi.