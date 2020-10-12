Kim Kardashian Ermenistan'a bağış yapınca Bella Hadid ve Gigi Hadid takipten çıktı
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili yaptığı yorumlarla tepki almıştı. Kardashian'ın Ermenistan desteği Bella ve Gigi Hadid kardeşlerden de tepki gördü.
Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabında farklı iddialarda bulunmuştu. Kim Kardashian'ın paylaşımlarına Türk sosyal medya kullanıcıları teki göstermişti.
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Kim Kardashian ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia etmişti. Açıklamalarıyla dünyadan ve Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görmüştü.
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Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan için bağış kampanyası başlattı. 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı.
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Kardashian'ın bu açıklaması babaları Filistin kökenli olan Bella Hadid ve Gigi Hadid'i sinirlendirdi.
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