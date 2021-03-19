Kim Kardashian 5 bin dolarlık diş mücevheri yaptırdı gören şaştı kaldı
Kim Kardashian, opal taşı ve elmastan oluşan 5 bin dolarlık diş mücevheri yaptırdı.
Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde olsa da Kim Kardashian, dikkati başka yönlere çekmeyi başarıyor. Son olarak önceki gün Instagram’ında yaptığı yeni ve ilginç aksesuarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
40 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci, alt dişlerine opal taş ve elmastan oluşan bir aksesuar taktırdı.
Bu özel aksesuar, Dua Lipa'ya 15 Mart’ta düzenlenen 2021 Grammy töreni için üst dişlerinden ikisine kelebek temalı aksesuar takan Gabby Elan Jewelry tasarımı.
Bazı takipçileri, Kardashian'ın parasını ağzına bir dizi değerli taşı koymak için harcamasını çok anlamsız bulurken ilginç aksesuarını beğenenler de oldu. The Real Housewives of New Jersey dizisinin yıldızı Dolores Catania, destekleyenler arasında yer aldı ve “Sanırım ben de bundan istiyorum” yorumunu yazdı.