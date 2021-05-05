Kim Joung-un buna çok kızacak! Kuzey Kore'den yıllar sonra ilk ezber bozan kareler
KUZEY Kore lideri Kim Joung-un'un kapalı ülkesinden ilk kez kontrol dışı çekilmiş fotoğraflar sızdı. İki yıl boyunca Kuzey Kore'de yaşayan İngiliz diplomatın eşi, Kim Jong-un yönetimi altındaki hayatın insani yönünü ortaya koyan görüntüler paylaştı.
Komünist Parti tarafından yıllardır tabiri caizse 'demir yumruk' ile yönetilen ve dışa kapalı özelliği nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore'den yıllar sonra yeni fotoğraflar geldi. Halk içinde rejimin kontrolü dışında çekilen fotoğraflar yıllar sonra bir ilk oldu.
Yabancılar için ülkeye girmenin oldukça zor olduğu Kuzey Kore'de yaşayan İngiliz diplomatın eşi Lindsey Miller, Kim Jong-un'un yönettiği ülkedeki günlük hayatı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.
2017'den 2019'a kadar kocasına diplomatik bir görevde eşlik ettiği için Kuzey Kore'de yaşayan Miller, yaşadıklarını kitaplaştırdı.
Miller, 'Kuzey Kore: Bir benzeri yok: Dünyanın En Gizli Ülkesinde İki Yıl Yaşam' kitapta siyaseti bir kenara bırakarak gündelik yaşama odaklanmaya çalıştığının altını çizdi.