Kim Joung-un buna çok kızacak! Kuzey Kore'den yıllar sonra ilk ezber bozan kareler

Komünist Parti tarafından yıllardır tabiri caizse 'demir yumruk' ile yönetilen ve dışa kapalı özelliği nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore'den yıllar sonra yeni fotoğraflar geldi. Halk içinde rejimin kontrolü dışında çekilen fotoğraflar yıllar sonra bir ilk oldu.