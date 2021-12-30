Kim Jong-Un’un son hali olay! Midesine kelepçe taktırdı her gün şarap içip havyar ve ıstakoz yiyor
KUZEY KORE lideri Kim Jong-Un'un ortaya çıkan son görüntüleri beraberinde yeni iddiaları da getirdi. Halkına açlık çağrısı yapıp sabır isteyen Kim'in, midesine kelepçe taktırıp zayıfladığı ancak her akşam kendine mükellef sofralar kurdurduğu ortaya çıktı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta yıllık düzenlenen parti toplantısında görüntülendi. Uzun zaman sonra ilk kez fotoğraflanan Kim Jong-Un’un zayıf görüntüsü ise dikkat çekti. Kim Jong-Un'un ortaya çıkan son görüntüleri şaşırttı. Liderin, midesine kelepçe taktırdığı ve bu sayede kilo verdiği öne sürüldü.
Kim Jong-Un, en son ülkenin eski lideri Kim Jong İl ölümünün 10’uncu yılında düzenlenen anma etkinlikleri sırasında görüntülenmişti. O zamandan bu yana kameralar önüne çıkmayan Kuzey Kore liderinin son görüntüsü şaşırttı.
Midesine kelepçe taktırdı
Kim Jong-Un’un bu yılın başından bu yana yaklaşık 20 kilo verdiği belirtilirken, bu kilo kaybında midesine taktırdığı kelepçenin etkisinin olduğu iddia edildi.
İngiltere merkezli The Sun gazetesi, Kim Jong-Un’un günlük beslenmesi hakkında da detayları açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore lideri, bir gecede en az bir şişe şarap içerken, yanında İsviçre peyniri, havyar ve ıstakoz yemeyi tercih ediyor.