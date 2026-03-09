BIST 12.527
DOLAR 44,08
EURO 51,02
ALTIN 7.227,19
HABER /  DÜNYA

Kim Jong-un’dan dünyaya gözdağı: “Nükleer düğme masamda”

Kim Jong-un’dan dünyaya gözdağı: “Nükleer düğme masamda”

Dünya genelinde savaş gerilimi artarken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kim, nükleer düğmenin her zaman masasında olduğunu vurgulayarak ABD’nin tamamının Kuzey Kore’nin nükleer saldırı menzilinde bulunduğunu söyledi.

Abone ol

Dünya genelinde savaş ve güvenlik gerilimi artarken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'yi hedef alan sert açıklamalar geldi. Kim, ülkesinin nükleer kapasitesine dikkat çekerek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin saldırı menzili içinde olduğunu öne sürdü.

ABD'YE TARİHİ REST

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı açıklamada nükleer silahların her an kullanılabilecek durumda olduğunu belirterek ABD'ye açık bir mesaj verdi. Kim, "Nükleer düğme her zaman masamda. ABD'nin tüm toprakları nükleer saldırı menzilimiz içinde." ifadelerini kullandı.

ABD kıtasındaki hedeflere önceden uyarı olmadan saldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını savunan Kim, Kuzey Kore'nin Amerika kıtasındaki herhangi bir noktayı vurabilecek güce sahip olduğunu iddia etti.

"DÜŞMAN BİTMEYEN BİR KORKU HİSSEDECEK"

Kim Jong Un, düşmanlarının "bitmeyen bir korku hissedeceğini" savunarak bunun bir tehdit değil, ABD'nin anlaması gereken bir gerçek olduğunu söyledi.

Kuzey Kore liderinin açıklamaları, son dönemde dünya genelinde artan savaş gerilimleri ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının gölgesinde geldi. Uzmanlar, Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer gerilimin yeniden yükselmesinin yalnızca Kore Yarımadası'nı değil küresel güvenliği de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
Sadettin Saran çılgına döndü! Hakemlere sert tepki
Sadettin Saran çılgına döndü! Hakemlere sert tepki
Denizli'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu
Denizli'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu
Petrol fiyatları fırladı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
Petrol fiyatları fırladı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması! 107'si tutuklu, 407 sanık..
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması! 107'si tutuklu, 407 sanık..
Kabine bugün toplanıyor, emeklinin gözü bayram ikramiyesinde
Kabine bugün toplanıyor, emeklinin gözü bayram ikramiyesinde
Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek! 7 futbolcu...
Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek! 7 futbolcu...
Doların hızlı tırmanışı! Euro'da ilk rakamlar
Doların hızlı tırmanışı! Euro'da ilk rakamlar
İran resti çekti ABD ve İsrail'e gözdağı verdi: 6 ay boyunca savaşabiliriz
İran resti çekti ABD ve İsrail'e gözdağı verdi: 6 ay boyunca savaşabiliriz
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Mustafa Destici'den hükümete tatil çağrısı: Kadınlara tam gün tatil olsun
Mustafa Destici'den hükümete tatil çağrısı: Kadınlara tam gün tatil olsun
SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi
SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi