Kim Jong Un, sır gibi sakladığı kızını dünyaya tanıttı

Kim, Çin'e 2 Eylül'de zırhlı treniyle gitti. Kızı Kim Ju Ae ise resmi yetkililer ve korumalar tarafından karşılanan babasının arkasında beklerken görüntülendi.

Kim Ju Ae daha önce Güney Kore istihbaratı tarafından babasının "muhtemel halefi" olarak nitelendirildi.