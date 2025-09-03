Kim Jong Un, sır gibi sakladığı kızını dünyaya tanıttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin ve Rusya liderlerinin de katıldığı “Zafer Yürüyüşü” töreninde kızı Kim Ju Ae ile birlikte görüntülendi. Güney Kore istihbaratı tarafından “muhtemel halef” olarak görülen Kim Ju Ae, son dönemde babasının yanında sıkça kamuoyuna çıkarken, uzmanlar bunun olası bir liderlik planının işareti olabileceğini değerlendiriyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bugün "Zafer Yürüyüşü" törenine katıldı. Merasimde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderle aynı ortamdaydı.
Bu, Kuzey Kore liderinin katıldığı ve birçok ülkenin katıldığı ilk toplantı olacak.
Kim, Çin'e 2 Eylül'de zırhlı treniyle gitti. Kızı Kim Ju Ae ise resmi yetkililer ve korumalar tarafından karşılanan babasının arkasında beklerken görüntülendi.
Kim Ju Ae daha önce Güney Kore istihbaratı tarafından babasının "muhtemel halefi" olarak nitelendirildi.
Peki bir gün babasının yerine geçmesi beklenen Kim Ju Ae hakkında neler biliniyor?
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ailesi konusunda oldukça ketum. Bu nedenle Kim'in ailesi hakkında çok az şey biliniyor.