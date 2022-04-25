Kim bu üst düzey jandarma komutanı? Savcılık 'Başkan' kod adlı subayı arıyor
İRAN rejim muhaliflerini Türkiye’den İran’a kaçıran şebeke üyelerinden Morteza Sultan Sanjari’nin ifadesinde üst düzey bir jandarma subayına sır dolu bir ziyaret yaptığı ortaya çıktı. Sanjari, Yalova’da görevli ‘Başkan’ lakaplı üst düzey jandarma subayının İstanbul’daki villasında kendilerine, “100 bin doları atarsanız bu işi çözebiliriz” dediğini öne sürdü. Savcılık o 'Başkan'ı arıyor...
MİT'in ağına takılan İranlı casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianameye, İranlı muhalifleri Türkiye'den İran'a kaçıran casusluk şebekesinin üyelerinden Morteza Soltan Sanjari'nin verdiği ifade damga vurdu. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
İddianameye göre, İran'a kaçırılması planlanan eski eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei için hem HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz hem de By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın ekibiyle anlaşıldı.
Sanjari verdiği ifadede, üçüncü bir planlarının daha olduğunu öne sürdü. Rezaei'nin kaçırılması için Yalova'da Jandarma'da görevli olduğunu bildiği üst düzey bir subayla görüştüklerini iddia etti.
Yarın benim villama gelin konuşalım
Sanjari ifadesinde, İran istihbaratının Türkiye'deki finans işlemlerini gerçekleştiren emekli asker Hüdaiverdi Çıtak isimli şüphelinin bu görüşmede kilit rol oynadığını söyledi.