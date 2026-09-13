"Kim bu kadar para verir?" denilen katlanabilir 2 dakikada iPhone kapış kapış gitti

IPHONE DUO'NUN TÜRKİYE FİYATI 229 BİN 999 TL

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Cihazın 256 GB modeli 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL, 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL fiyat etiketi taşıyor.

iPhone Duo, böylece Apple'ın Türkiye'deki en yüksek fiyatlı telefonlarından biri olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

YÜKSEK FİYAT TALEBİ DURDURMADI

Yeni modellerde kullanılan gelişmiş çiplerin de etkisiyle fiyatlarda belirgin bir yükseliş yaşanmasına rağmen tüketicilerin ilgisi güçlü kaldı.

Özellikle Apple'ın ilk kez katlanabilir ekranlı bir model sunması iPhone Duo'yu serinin en dikkat çeken cihazlarından biri haline getirdi. Tayvan'daki ilk stokların yalnızca 2 dakikada tükenmesi, modele yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.