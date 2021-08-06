Kim bu adamlar?

Hak vaki olmadan Erdoğan’ın yerine geçecek kişiyi arıyorlar şimdi de.

“Erdoğan gitsin” diye her yola başvurdular.

Seçimle olmadı…

“Darbe” yoluna başvurdular olmadı.

“Hasta” dediler olmadı.

Umutlarını “büyük yangın”a bağlamışlardı ya da “büyük halk öfkesi”nin oluşmasına… yine olmadı.

“Ölsün” istemişlerdi hatırlayın!

2023’e şunun şurasında bir şey kalmadı.

Millet bir kez daha “Devam” derse, eyvah eyvah…

O yüzden bir şey olması gerek.

Yeni bir şey…

Can Ataklı müptezeline göre bir yol var aslında! Türkiye’nin Tayyip Erdoğan’dan kurtulması için “İç darbe”ye ihtiyaç varmış! “Tayyip Erdoğan giderse”nin arkasını “iç darbe”yi yapacak kişilerle doldurmuş.

AK Parti’yi, dört ayrı gruba ayırmış.

Binali Yıldırım- Fuat Oktay Grubu…

Mustafa Şen- Abdulhamit Gül Grubu…

Hulusi Akar- Hakan Fidan Grubu…

Ve Süleyman Soylu…

“İç darbe” konusunda Binali Yıldırın-Fuat Oktay ikilisine şans vermiyor.

Mustafa Şen - Abdulhamit Gül ikilisine de…

Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ı çok güçlü görüyor.

Kolluk gücü varmış Akar-Fidan ikilisinin.

Peki ya Süleyman Soylu?

Onun da “polis gücü” varmış!

Ama…

”İç darbe”nin “polis gücü”yle yapılacağına ihtimal vermiyor. Yani askerle polisin karşı karşıya geleceğini öngörüyor. “Büyük yangınlar, büyük felaketler, büyük halk öfkesi” gibi…

“Büyük yangın” olmadı.

“Büyük deprem” tuttmadı.

“Sel felaketi” yine öyle…

“Büyük halk öfkesi” bunların bütün gayretlerine rağmen oluşmadı.

Tek bir yol kaldı geriye…

“İç darbe…”

Erdoğan gitsin diye…

“İç darbe” fitnesini yayıyor.

“Allah belanı versin” diyeceğim ama, bulmuş zaten belasını.

Zavallı bir halde.