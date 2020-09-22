Kilosu 700 TL'ye satılıyor! Köylünün yeni geçim kaynağı oldu

Kilosunun yaklaşık 700 TL: Ülkemizde 1800’lü yıllarda başlanmış olan fakat plansız ve istenilen düzeyde olmayan reçine üretimi, son yıllarda planlı, projeli bir şekilde yapılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Çoğunlukla endüstri sektöründe tercih edilen reçine; ağacın gövde kısmına bıçak ile yaralar açılarak bu yaralardan sızmakta olan reçineler özel kaplar içinde biriktiriliyor. Bir ağaçtan yılda ortalama bir buçuk kiloya yakın saf reçine elde ediliyor. İşlendiğinde oldukça değerli hale gelen reçinenin kilosunun yaklaşık 700 TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Doğru teknikle yapılması durumunda; ağaçtan reçine almak ağaca zarar vermediği gibi aksine onu dış etkenlere karşı dirençli yaptığı biliniyor.