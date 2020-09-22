Kilosu 700 TL'ye satılıyor! Köylünün yeni geçim kaynağı oldu
Aydın’da son yıllarda artan reçine üretimi köylünün geçim kaynağı oldu.
Orman Genel Müdürlüğü'nün orman köylüsüne destek projeleri arasında yer alan reçine üretimi sayesinde orman köylerinde yaşayanlar ek gelir elde etmeye başladı. Çam ormanlarında sürdürülen reçine üretimi ile köyden kente de göç olayının önüne geçildiği proje ile reçine ithalatında da azalma yaşanmaya başladı.
ORKÖY projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla bugüne kadar antepfıstığı-melengiç, kekik, bal ormanları, defne ve kestanenin ardından son 30 yılda gelişmeye başlayan reçine üretimi her geçen gün giderek artıyor.
Boyacılık sektöründe kullanılıyor: Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde kimya ve ilaç sanayinde kullanılan reçinenin ithalatının azaltılması amaçlanıyor. Reçinenin içinde bulunan Terebentin ve Kolofan; boya, seramik, ayakkabı, mobilya, kağıt, kozmetik ve tıp olmak üzere bir çok alanda kullanılıyor. Mürekkep ile cila yapımı ve boyacılık sektöründe de kullanılmaktadır.
Kilosunun yaklaşık 700 TL: Ülkemizde 1800’lü yıllarda başlanmış olan fakat plansız ve istenilen düzeyde olmayan reçine üretimi, son yıllarda planlı, projeli bir şekilde yapılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Çoğunlukla endüstri sektöründe tercih edilen reçine; ağacın gövde kısmına bıçak ile yaralar açılarak bu yaralardan sızmakta olan reçineler özel kaplar içinde biriktiriliyor. Bir ağaçtan yılda ortalama bir buçuk kiloya yakın saf reçine elde ediliyor. İşlendiğinde oldukça değerli hale gelen reçinenin kilosunun yaklaşık 700 TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Doğru teknikle yapılması durumunda; ağaçtan reçine almak ağaca zarar vermediği gibi aksine onu dış etkenlere karşı dirençli yaptığı biliniyor.