BIST 2.021
DOLAR 14,49
EURO 15,78
ALTIN 936,85

Kilosu 600 TL'ye satılıyor! Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

İhlas Haber Ajansı
Kilosu 600 TL'ye satılıyor! Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Türkiye’nin meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapılırken, kilogramda 600 TL’den alıcı bulduğu belirtildi.

Kilosu 600 TL'ye satılıyor! Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin’in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. 

112
Kilosu 600 TL'ye satılıyor! Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı.

212
Kilosu 600 TL'ye satılıyor! Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi. 

312
Kilosu 600 TL'ye satılıyor! Mersin'de 7 yıldır örtü altında yetiştiriyor: İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi. 

412