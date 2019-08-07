Kilosu 600 lira ama siparişlere yetişemiyor! El değmeden üretiliyor
Rize'de insan eli değmeden ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen karakovan balı geleneği devam ettiriliyor. Ağaç tepelerindeki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek ballarının, kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor.
Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor. Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak, balları sağılıyor.
Kilosu 600 lira
Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor. Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi.
İnsan eli değmeden üretiliyor
Memoğlu devamında şunları aktardı: Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir. İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır.
"Çok fazla hile olabilir"
Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdür. Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu, şöyle devam etti: Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir.