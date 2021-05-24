BIST 1.450
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 507,53

Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

Demirören Haber Ajansı
Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

ZONGULDAK'ta aromosı ve tadıyla padişahların sofralarından eksik etmediği Osmanlı çileğinin satışında talep patlaması yaşandı.

Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

Padişahların sofralarından eksik etmediği ve gelen davetlilere hediye edildiği anlatılan, bu nedenle 'Osmanlı' ismi verilen çileğin hasadına başlandı. İlçedeki bazı köylerde, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından yetiştirilen çilek, henüz tarladayken alıcı buluyor.

19
Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

Tadı, aroması ve kokusu nedeniyle, kozmetik, ilaç ve reçel gibi çeşitli sektörlerde de kullanılan çilekte bu yıl 2 ton hasat bekleniyor. 

29
Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

Hassas yapısı nedeniyle sabah erken saatlerde tek tek elle toplanan çilek, ardından sepetlere konarak satışa hazır hale geliyor. Çileğin kilosu 50-60 TL'den satılıyor.

39
Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, derneğe ait tarlada yaptıkları hasatla elde ettikleri ürünlerin hepsinin satıldığını söyledi. 

49