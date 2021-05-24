Kilosu 60 TL! Zonguldak'ta tarladayken satılıyor talep patlaması yaşandı

Padişahların sofralarından eksik etmediği ve gelen davetlilere hediye edildiği anlatılan, bu nedenle 'Osmanlı' ismi verilen çileğin hasadına başlandı. İlçedeki bazı köylerde, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından yetiştirilen çilek, henüz tarladayken alıcı buluyor.