 Kilosu 3 bin TL'ye satılıyor üreticisini zengin ediyor! Türkiye'nin 21 şehrinde yetişiyor

"Çok popüler bir mantar Batı Karadeniz de çok iyi tanınıyor, İstanbul’da çok iyi tanınıyor belli bölgelerde çok iyi tanınıyor. Bu mantar henüz kültüre alınmış değil. Bu tür mantarların kültüre alınma kültür ortamında yetişme gereksinimi şiddetli şekilde var."