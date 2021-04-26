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Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı

Demirören Haber Ajansı
Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı

ADANA'da 3 yıl önce tarlasını vatandaşların ziyaretine açan 25 yaşındaki Emre Yıldırım, salgınla birlikte işleri arttı.

Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, 2018 yılında 10 dönüm tarlasında örtü altında çilek üretmeye başlayan Emre Yıldırım (28), bir süre sonra tarlasını şehir karmaşasından uzaklaşıp meyve toplamak isteyenlerin ziyaretine açtı.

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Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı

Doğayla iç içe olan çiftliğe aileleriyle gidenler, elleriyle topladıkları çilekleri ücretsiz yerken, sepetlere doldurduklarını ise satın alıyor. 

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Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı

Koronavirüs sürecinde insanların doğaya daha çok ilgi göstermesi nedeniyle çiftliğin ziyaretçi sayısı artınca Yıldırım, üretimini 60 dönüme yaydı.

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Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı

Emre Yıldırım, çiftliğe gelenlerin temiz havanın ve elleriyle topladıkları çileklerin tadını çıkardığını kaydetti. Tarlada fotoğraf çektirilip, sosyal medyada paylaşmasıyla ilginin her geçen gün daha da arttığını belirtti. 

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