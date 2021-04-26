Kilosu 15 TL toplayana ücretsiz! Adana'da özel tarlaya rağbet yağdı
ADANA'da 3 yıl önce tarlasını vatandaşların ziyaretine açan 25 yaşındaki Emre Yıldırım, salgınla birlikte işleri arttı.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, 2018 yılında 10 dönüm tarlasında örtü altında çilek üretmeye başlayan Emre Yıldırım (28), bir süre sonra tarlasını şehir karmaşasından uzaklaşıp meyve toplamak isteyenlerin ziyaretine açtı.
Doğayla iç içe olan çiftliğe aileleriyle gidenler, elleriyle topladıkları çilekleri ücretsiz yerken, sepetlere doldurduklarını ise satın alıyor.
Koronavirüs sürecinde insanların doğaya daha çok ilgi göstermesi nedeniyle çiftliğin ziyaretçi sayısı artınca Yıldırım, üretimini 60 dönüme yaydı.
Emre Yıldırım, çiftliğe gelenlerin temiz havanın ve elleriyle topladıkları çileklerin tadını çıkardığını kaydetti. Tarlada fotoğraf çektirilip, sosyal medyada paylaşmasıyla ilginin her geçen gün daha da arttığını belirtti.