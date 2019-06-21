Kilosu 100 liradan alıcı buluyor dünyaca ünlü şefler tadına hayran kaldı
ŞANLIURFA'nın zengin mutfağını yakından görmek için 'Gastroway' etkinliği kapsamında kente gelen dünyaca ünlü şefler, TÜRKPATENT tarafından tescillenen ve Antep baklavasına lezzet veren sade yağın tadına hayran kaldı.
Güneydoğu mutfağının lezzetinin sırrı olarak kabul edilen sade yağ, yüzyıllardır kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor.
İvesi cinsi koyunun sütünden elde ediliyor: Güneydoğu mutfağının lezzetinin sırrı olarak kabul edilen sade yağ, yüzyıllardır kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor.
İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor.
Kilosu 100 lira: Yapımı oldukça zahmetli olan ve üreticilerinin talebi karşılamakta zorlandığı söz konusu geleneksel yağ, kalitesine göre kilogramı 80 ila 100 liradan alıcı buluyor.