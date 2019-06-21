Kilosu 100 liradan alıcı buluyor dünyaca ünlü şefler tadına hayran kaldı

İvesi cinsi koyunun sütünden elde ediliyor: Güneydoğu mutfağının lezzetinin sırrı olarak kabul edilen sade yağ, yüzyıllardır kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor.