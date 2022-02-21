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Kilosu 10 TL! Deneme amaçlı Antalya'da başladı ticaretini yapacak: 12 ay hasat edilebiliyor

Kilosu 10 TL! Deneme amaçlı Antalya'da başladı ticaretini yapacak: 12 ay hasat edilebiliyor

ANTALYA’nın Aksu ilçesinde muz üreticisi Hacı Berk, serasında yetiştirdiği gölevez bitkisinin ticaretine başlayacağını belirterek, kilosunu 7 ile 10 TL arasında satacaklarını söyledi.

Kilosu 10 TL! Deneme amaçlı Antalya'da başladı ticaretini yapacak: 12 ay hasat edilebiliyor

Aksu ilçesinde muz üretimi yapan Hacı Berk, kendi tüketimine yetecek şekilde 15 yıldır da gölevez bitkisi üretiyordu. Deneme aşamasında verim alan Berk, ticaretine başlayacağı bitkinin kilosunu 7 ile 10 TL arasında satmayı hedefliyor. 

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Kilosu 10 TL! Deneme amaçlı Antalya'da başladı ticaretini yapacak: 12 ay hasat edilebiliyor

Gölevezin serada yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu dile getiren Berk, "İhtiyaç kadar topraktan çekilir ve yemeklerde kullanılır. Bizim ülkemizde henüz Alanya, Gazipaşa ve Anamur’da biliniyor." dedi.

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Kilosu 10 TL! Deneme amaçlı Antalya'da başladı ticaretini yapacak: 12 ay hasat edilebiliyor

Berk "15 yıldır üretiyorum ama ticaretini hiç düşünmemiştim yavaş yavaş ticaretine başlayacağım. Tamamen organik olarak üretiyoruz. Sadece organik gübre ve suyu seven bir bitki. Bir evin ihtiyacını 30 metre alana diktiğiniz gölevez bitkisi yıl boyu karşılar." ifadelerini kullandı.

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Kilosu 10 TL! Deneme amaçlı Antalya'da başladı ticaretini yapacak: 12 ay hasat edilebiliyor

"Bu ürünü yetiştirip meyve- sebze haline pazarlamayı düşünüyorum" diyen Berk "Bir patates türü olarak ülke geneline yaymak istiyoruz. Kilogram satış fiyatı 7 ile 10 TL arasında olacak. İhtiyacınız kadar keserek kullanabilirsiniz, diğer kalanı dolapta saklayabilirsiniz” diye konuştu.

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