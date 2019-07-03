Kiloları yine takipçilerinin derdi haline gelince Hadise'den cevap gibi paylaşım!
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı Hadise'nin kiloları yine takipçilerinin derdi haline geldi. Ünlü şarkıcının photoshop ile kendisini incelttiği iddia edildi.
Son zamanlarda şarkıları ve konserlerinden ziyade sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Hadise, Instagram hesabını yorumlara kapasa da eleştirilerden kaçamıyor. Güzel şarkıcının son günlerde her paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşüyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bu derin dekolteli paylaşımıyla olay olan Hadise, ardından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla hayranlarının eleştirilerine maruz kalmıştı. Bir dönem aldığı kilolarıyla konuşulan Hadise'nin yeniden kiloları takipçilerinin derdi haline geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımın ardından gelen fotoğrafı takipçilerinin diline düştü. Bikinili paylaşımında yine kiloları olay olan Hadise'nin iki günün ardından ayna karşısında çekildiği fotoğrafına takipçileri ''Photoshop'u fazla abartmışsın'' gibi yorumlar yapıldı.
''İki günde eridin mi yani?'' gibi yorumlar alan Hadise'nin ise son paylaşımı bu tarz yorumları yapan takipçilerine cevap niteliğinde.