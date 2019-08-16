Kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen'den cevap gibi paylaşım!
Nisan ayında bebekleri Karan'ı kucağına alan Özçivit çiftinden Fahriye Evcen'in kilolu hali olay olmuştu ve çok eleştirilmişti. Güzel oyuncudan eleştirilere yanıt gibi bir paylaşım geldi.
Çalıkuşu dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyarak evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın heyecanını yaşamışlardı.
Nisan ayında anne olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, hem doğum kilolarından kurtulmak isteyip hemde Karan bebeğin yanından ayrılmak istemeyince çareyi evinin bir odasını fitness salonu yapmakta bulmuştu. Herkes Evcen'in son halini merak ederken Bodrum'da tatil yapan çift, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmişti.
Son hali oldukça merak edilen Fahriye Evcen, öncelikle Bodrum'da havuz başında tatil yaparken görüntülenmiş ardından ise Bodrum tatili dönüşü Yeni İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takılmıştı.
Yeni İstanbul Havalimanı'nda eşi Burak Özçivit ile görüntülenen Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulamamış olması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.