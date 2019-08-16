Kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen'den cevap gibi paylaşım!

Nisan ayında anne olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, hem doğum kilolarından kurtulmak isteyip hemde Karan bebeğin yanından ayrılmak istemeyince çareyi evinin bir odasını fitness salonu yapmakta bulmuştu. Herkes Evcen'in son halini merak ederken Bodrum'da tatil yapan çift, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmişti.