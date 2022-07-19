Kilo vermek işte bu kadar kolay! Hem lezzetli, hem sağlıklı!
Özellikle yaz mevsiminde başta kadınlar olmak üzere kilo sorunu hemen hemen herkesin çok sıkıntı yaşadığı bir konu.
Başta kadınlar olmak üzere kilo vermek hemen hemen herkesin hayali. Peki hem sağlıklı, hem de hızlı şekilde kilo vermek için neler tüketmeliyiz? İşte her mutfakta bulunan kilo vermeye yardımcı mucizevi besin...
Uzman Diyetisyen Mazlum Tan yoğurt ile kilo verme konusunda bilgiler verdi. Yoğurdun laktoz oranı süte göre düşüktür.Yine süte göre kalsiyum, protein ve kuru madde oranı fazladır.İçeriğinde mineralin yanı sıra B grubu vitaminleri, E vitamini ve A vitamini bulunur.
Yoğurt kalsiyum açısından da zengindir.Kemik ve dişler için faydalı olduğu kadar aynı zamanda içinde barındırdığı potasyum ve magnezyum sebebiyle kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemlidir. Sindirim sistemi ve bağırsak florası açısından yoğurtta bulunan probiyotikler oldukça yararlıdır.
Yüksek kalori almadan dengeli bir diyetle tüketilen yoğurt karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği kalsiyum içeriği sayesindedir.