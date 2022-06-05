Killa Hakan'dan kötü haber! Yoğun bakımdaki rapçi komaya girdi
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gören Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'tan bir kez daha üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin çöken ve önceki gün yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcının komaya girdiği öğrenildi.
Türkçe rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Killa Hakan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve hastanede tedavi görüyordu. Ancak 49 yaşındaki şarkıcıdan korkutan haber geldi. Rapçi Massaka, meslektaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.
'Durumu kötüleşti'
Massaka, Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle açıkladı:
''Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti.
Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun.''