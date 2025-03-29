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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Jandarma ekipleri de hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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