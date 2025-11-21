Kilit isim ilk kez konuştu! Kan donduran iddialar: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı
Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın kilit isimlerinden Bircan Dülger ilk kez konuştu. Güllü’nün kızı Tuğyan ile mesajlaştığı ortaya çıkan Dülger, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” programında dikkat çeken iddialarda bulundu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Olayın ardından başlatılan adli süreç devam ederken aileye yakın isimlerden Bircan Dülger, programda şu iddiaları ortaya attı:
“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”
Dülger, Güllü’nün ölüm haberini aldığında aklına ilk gelen kişinin Tuğyan olduğunu da dile getirdi. Dülger, cenazede yaşanan bir diyaloğu şöyle aktardı:
“Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.”