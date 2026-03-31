Kilit isim Bilal Kadayıfçıoğlu'nun şoförü konuştu: Aleyna'yı da...
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünün ardından Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklu bulunan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun şoförü Hüseyin Can A'nın ifadesi ortaya çıktı. Şoförü Hüseyin Can A., ifadesinde 'Konumu Aleyna'dan isteyin. Benim yanıma getireceksiniz" talimatı dikkat çekti.
KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNİN KİLİT İSMİ KONUŞTU
Olay günü yaşananları anlatan Hüseyin Can A.'nın ifadesinde "Olay günü saat 19.20 sıralarında şoförlüğünü yaptığım Bilal Kadayıfçıoğlu'nu, eşi Ceyda Kadayıfçıoğlu'nu ve Musab Geylani Kadayıfçıoğlu'nu İstanbul Yeni Havalimanı'na Vito araç ile bıraktım. Bildiğim kadarıyla İngiltere'ye gidiyorlardı. Havaalanına bıraktıktan sonra konutun olduğu Üsküdar ilçesi Demsa Kandilli Konaklarına doğru yola çıktım. Aracı otoparka park ettikten sonra yan tarafta bulunan villada iftar yapan arkadaşlarımın yanına gidip bana hazırladıkları yemeği yedim. Saat 20.00 sıraları olmuştu." dedi.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN MESAJI DİKKAT ÇEKTİ
"Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan 'Havaalanından sen dönüş yapıyormuşsun, Ataşehir'de benim arabam kaldı onu alabilir miyiz' şeklinde mesaj geldi. Ben de misafirlikte olduğumu, iftarımı yeni açtığımı söyleyerek daha ilerleyen saatlerde alsak olur mu dedim. O da 'Tamam olur' diye mesaj attı. Yaklaşık 1 saat sonra bana mesaj atmış ancak ben görmedim. Daha sonra beni aradı. Bana 'Daha ilerleyen saat geç olmasın, misafirliktesin kusura bakma ne zaman halledebilirsin' dedi."
"Ben de 'Tamam nasıl gideyim taksiyle mi?' diye sordum. 'Yok Vito'yla Mustafa abiyi al ben ona haber veririm. Oradan Aleyna Hanımdan konum isteyin, arabanın anahtarı onda, aynı zamanda Aleyna'yı da benim yanıma getireceksiniz' dedi ve telefonu kapattık. Bu esnada saat 21.00-21.30 sıralarıydı. Ben de Mustafa abiyi arayarak Alaattin'in arayıp aramadığını sordum, o da mesaj attığını söyledi ve bana konum attı. Ben de 34 plakalı araç ile Mustafa abinin attığı konuma gittim. Mustafa abi geldi araca bindi. Aracı ben kullanıyordum. Aleyna'dan konum istedim. O da bana konum attı." dedi.