Kilisede Ayla Karaca için cenaze törenini düzenlendi son yolculuğuna uğurlandı
Yabancı Damat dizisindeki Eleni karakteriyle hatırlanan Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı.
Birçok dizi ve filmde rol alan ve Yabancı Damat dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de hayatını kaybetti. 87 yaşında ölen Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti.
Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu. Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, bugün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.
Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, şunları söyledi:
"Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik.
''Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz."