Kilis Belediye Başkanı kumarhanede görüntülendi

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'e bakın. Kumar masasında halkın parasını yiyor. İnsanlar hizmet beklerken o kumarhanede kol çeviriyor" notuyla paylaştığı görüntülerde Başkan Bilecen olduğu ileri sürülen kişi kumar masasının başında görülüyor.

Fotoğraftaki kişinin CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçildikten sonra partisinden istifa eden ve geçtiğimiz aylarda AK Parti'ye geçeceği konuşulurken, hakkında ortaya atılan iddialar gerekçesiyle transferi rafa kaldırıldığı iddia edilen Hakan Bilicen'e ait olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından, sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaparken, bu görüntülerin eski olduğu ancak sosyal medyada yeniden gündeme getirildiği ileri sürüldü.