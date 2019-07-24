Kilim ve eski halılardan yapmışlardı Yozgatlı çocuklar gerçek halı sahalarına kavuştu
Geçtiğimiz aylarda Yozgat şehir merkezinde oturan çocuklar mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerince halı saha yapmışlardı. Şimdi o çocuklar sevindiren bir gelişme var.
Çocukların bu masumluğu medyaya yansımış ve gören herkesin hem tebessüm etmesine hem üzülmesine sebep olmuştu. O miniklerin gerçek halı saha hayali gerçek oldu. Yozgat Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapımına başlanılan halı saha tamamlandı. Oldukça sevindikleri gözlenen çocuklar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Yozgat’a davet etti.
ÇOK HEYECANLANDILAR
Tamamlanan halı sahada ilk maçlarını yapan çocukların oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.
Eski halı ve kilimlerden sonra halı sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, özel bir maç yapmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Yozgat’a davet etti.
Halı ve kilim serdikleri boş bir arazide futbol oynayan çocukların haberini duyduğunda Yozgat Valiliği ve Belediyesine çocuklar için halı saha yapılması girişiminde bulunulmasını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından da, “Sizin halı sahalarınız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız” ifadelerini kullanmıştı.