Kilim ve eski halılardan yapmışlardı Yozgatlı çocuklar gerçek halı sahalarına kavuştu

Halı ve kilim serdikleri boş bir arazide futbol oynayan çocukların haberini duyduğunda Yozgat Valiliği ve Belediyesine çocuklar için halı saha yapılması girişiminde bulunulmasını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından da, “Sizin halı sahalarınız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız” ifadelerini kullanmıştı.



