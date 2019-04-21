Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve yapılan saldırı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde yaşanan saldırının ardından çevredeki bir eve götürülürken, saldırı burada da devam etti. Kılıçdaroğlu'nun kısa süre önce çıkarıldığı eve yönelik yaşanan saldırı sırasında, "Evi yakıné sesleri yükseldiği görülüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde yaşanan saldırının ardından çevredeki bir eve götürülürken, burada da saldırı uğradı.
Kılıçdaroğlu'nun eve sığındığı sırada saldırganların, "Evi yakıné dediği görüntüler ortaya çıktı.