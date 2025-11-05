Kılıçdaroğlu'nun ofisi taşınıyor nedeni belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdüğü ofisin, bulunduğu villa tipi evin satılması üzerine taşınma süreci başladı. Yeni ofisin, eski yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde ve yine CHP Genel Merkezi’ne yakın bir noktada olacağı belirtildi.

Gazeteci Murat Çelik, Kılıçdaroğlu’nun ofisinden taşınma anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntülerin ardından “Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu mu?” yorumları yapıldı.

CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu ofisini kapatmadı, sadece başka bir adrese taşınma kararı aldı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, mevcut ofisin küçük olduğu ve ihtiyaçlara yanıt vermediği için taşınmanın gündeme geldiğini belirtti. “Daha işlevsel bir yere taşınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun ofis olarak kullandığı villa tipi evin satıldığı öğrenildi. Bu nedenle yeni bir ofis arayışına giren Kılıçdaroğlu’nun, boşaltılan adresin yaklaşık 400 metre ilerisinde bir yere taşınacağı belirtildi. Yeni ofisin yine CHP Genel Merkezi’ne yakın bir konumda, Mustafa Kemal Mahallesi’nde olacağı ifade ediliyor.