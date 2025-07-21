Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Burhaniye Ören beldesi Pelitköy Mahallesi’ndeki Pelinkent Sitesi’nde yönetici olan Adil Kılıçdaroğlu, site sakini M.A. ile aidat konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından birkaç komşusuyla daha doğalgaz hattının yazlıklara bağlanması konusunu görüştü ve ardından evine döndü.

Eve geldikten sonra fenalaşan Kılıçdaroğlu, bir süre sonra kustu. Habertürk'ün aktardığına göre ambulansla hastaneye kaldırılan Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün TBMM’de düzenlenecek Altan Öymen’in cenaze törenine katılacağı, yarın ise Burhaniye Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninde kardeşine son yolculuğunda eşlik edeceği öğrenildi.