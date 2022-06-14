Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları! Boğazı düğümlendi konuşamadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Suçu , günahı olmadığı halde hapislerde çürütülen insanların hakkını savunmamız gerekiyor. İntihar eden annelerin, babaların hakkını savunmak için bir şeyler yapmak lazım. Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık. Ne istiyorsunuz? Saraylarınızda oturuyorsunuz. hakkı savunmak bile suç olmaya başladı. Babaları hapiste, anneleri hapiste çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı. Şenyaşar ailesi o annenin hakkını savunmak suç olmaya başladı. Rahat, huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Kılıçdaroğlu bu sözlerinin ardından duygusal anlar yaşadı.

-Temiz, ahlaklı siyaset istiyoruz. Boşuna bize katılın demiyoruz. Düşünün geçmişte A,B partisi diyebilirsiniz. Olay parti olayını aştı Türkiye'nin geleceğidir artık.

-Gazetecilerden ne istiyorsunuz. Siyasetinin vazgeçmeyeceği şey medyanın özgürlüğüdür. Diyarbakır'da 20'ye yakın gazeteciyi içeriye atıyorsun. Neden hangi gerekçe ile içerideler? Evrensel Gazetesi'ne ilan verilmiyor 1000 gündür. Basın İlan Kurumu'nu Basın İnfaz Kurumu'na döndürdüler. Yeni Asya Gazetesi 864 gündür ilan verilmiyor. Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsun?

-Hepimiz otobüslerde seyahat ettik. Otobüslerdeki mutluluğu bitirdiler. Zam üstüne zam. Yedek parça almış başını gidiyor. 6 milyon liraya ulaştı otobüsün fiyatı nasıl yenileyecek insanlar? Aradım firmaları aradım otobüsçüler federasyonunu aradım 9 ayda mazot 7 liradan 29 liraya çıkmış. Alınan vergi de 6 kat arttı. Her benzin istasyonu vergi dairesi.

-Erdoğan kimse aç açıkta değil değil. Enflasyon tok pahalılık var diyor. Şaşırmış bilmiyor ne söyleyeceğini? Saraydakilerin çocukları milyon doları transfer etme ile uğraşıyorlar. Zalim fukaranın halinden anlamaz. Erdoğn küfürbazdır. Kişi kendinden bilir işi. Milltimizin dilinden konuşuyorum diyor. Millet asil millettir.