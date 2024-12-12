Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar gelecek vaadinin arkasındaki isim berber Zekai Erdem çıktı iddiası

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine damgasını vuran 300 milyar dolar yatırım vaadinin altından Berber Zekai Erdem'in olduğu iddia edildi.

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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 300 milyar dolar vaadiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu'nun "İktidar olduğumuzda beş yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak" söyleminin arkasındaki ismin berber Zekai Erdem'in olduğu ileri sürüldü.

Odatv'nin "DenizBank’ta sadece Seçil Erzanlar yok: Kim bu Berber Zekai" başlıklı haberiyle gündeme getirdiği Berber Zekai Erdem iddiaya göre, kredi ihtiyacı olanları DenizBank'ın eski genel müdürü Hakan Ateş'e götürüyor, oradan komisyon alıyor.

Bankacı ve finansçı olarak tanıtıyor

Şirketlere ve bazı iş insanlarına kredi almaları konusunda aracı oluyor. Kendisini bankacı ve finansçı olarak tanıtan ve CAE Consulting isimli bir danışmanlık şirketi kuran Berber Zekai Erdem aslında İstanbul Ulus'ta berberlik yapıyor.

Sarıgül vasıtasıyla Kılıçdaroğlu ile görüştü iddiası

Zekai Erdem'in 2023 seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül vasıtasıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve Türkiye'ye 300 milyar dolarlık yatırım çekebileceğini Kılıçdaroğlu'na söyleyen isim olduğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu yardımcısına yönlendirdi

Buna güvenen Kılıçdaroğlu, meydanlarda 300 milyar dolarlık yatırım vaadini söylemlerine ekleyerek seçimi kazanmaya çalıştı.

İktidar "300 milyar doları nereden buldun?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İktidar medyası da vaadi dalga konusu yaptı ve "Yüzyılın yalanı" manşetleri atıldı.

Kılıçdaroğlu'nun daha sonrasında Zekai Erdem'i dönemin CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na yönlendirdiği bir diğer iddia.

Şirket adresi yok

Zekai Erdem'in şirketi CAE Consulting'in web sitesinde sabit bir telefon numarası yok. Sadece bir cep telefonu var, şirket adresi dahi yok.

Mustafa Sarıgül ile arası çok iyi

Zekai Erdem'in Mustafa Sarıgül ile arasının çok iyi olduğu biliniyor. Zekai Erdem, aynı zamanda, Sarıgül'ün Şişli Vakfının mütevelli başkan vekili.

Zekai Erdem'in Sosyal medyasında ise hem Mustafa Sarıgül ile hem de oğlu Emir Sarıgül ile fotoğrafları göze çarpıyor: