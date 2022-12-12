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Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! CHP olağanüstü toplandı

Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! CHP olağanüstü toplandı

CHP Meclis grubu bugün saat 09.00'da olağanüstü toplanıyor. Toplantıda bütçe görüşmeleri ile Meclis'e gönderilen yasa tekliflerinin ele alınması bekleniyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Grubu yarın saat 09.00'da TBMM'de toplanacak.

Toplantıda bütçe görüşmelerinin ikinci haftasında yapılacak görüşmeler ile Meclis'e sevk edilen kanun teklifleri değerlendirilecek.

Toplantı, basına kapalı gerçekleşecek.

CHP
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