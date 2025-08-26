Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, CHP'de Özlem Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan sürecin ve peş peşe gelen istifa görüntülerinin olumsuz bir tablo oluşturduğunu belirtti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan tv100’e özel açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğine yer verildi.

"İSTİFA GÖRÜNTÜLERİ İYİ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar şu ifadeleri paylaştı:

Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor.

KURULTAY DAVASI YORUMU

Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor. Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde. Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse “Özel’le görüşürüm” diyor.

Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.