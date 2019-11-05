Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında son dakika açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, isim vermeden "Bir bakanın adının bazı uluslarası yasa dışı, ahlak dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

489 gün cezaevinde kaldıktan sonra 30 Ekim’de tahliye edilen CHP PM Üyesi Eren Erdem, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar"

-Eren Erdem aramızda. 490 gün hapiste kaldı ama bugünkü düzende yadırganacak bir şey değil. Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz.

Kayyum atamaları

-Bir insan farklı düşünüyor diye hapse atılıyorsa demokrasi yok demektir. Osman Kavala 735 gündür cezaevinde. Onun da özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Biz bizim gibi düşünmeyenlerin de haklarını savunuyoruz. Farklı anlayışlarımız olabilir ama hep birlikte bu ülkenin çıkarları için çalışıyoruz. Kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik.

Seçime giriyorlar, kazanıyorlar ve kayyum atayarak görevden alıyorlar. Niçin?

"10 saat kelepçeyle bekletilmesi doğru değil"

-Hâkim var, suçluysam mahkemeye verirsin. Hangi gerekçeyle kayyum atıyorsun. Bilmemiz lazım. AK Partili belediye başkanı görevden alındığında da eleştirdik, bu demokrasiye darbedir dedik. Balıkesir, Bursa'da aynı şeyleri söyledik. Demokrasi hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. Demokrasiyi yürütmek, eşit yurttaş olarak haklarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat bekletilmeleri doğru değildir.

RTÜK tepkisi: Aynı iddiaları sürdüreceğiz

-RTÜK diye bir kuruluşumuz var. Dünyanın parası var, çok büyük imkanları var. Aldıkları aylık olağanüstü. Her partiden üye seçildi bizden de iki tane var. Biri Faruk Bildirici. Gönderdik. Fakat gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. ve dolayısıyla bunun doğru olmadığın atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunu seslendirdi bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunun için sen misin dediler oturuyor 6 kişi RTÜK üyeliğini düşürüyorlar. Parlamentonun üzerinde gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerini çalıp oynuyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki bundan sonra gelenler de aynı iddiaları sürdürmeyecekler.

"Doğrudan RTÜK'le ilişkili"

-Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al.

Adil Öksüz tepkisi: Devlet nefes aldığını bile takip etmiştir

-Adil Öksüz'e kelepçe takılmıyor. Onun kim olduğunu herkes biliyor orada ama özel muamele ediliyor.Adil Öksüz'ün CPS cihazı var. Onu Adil Öksüz nereden buldu, hangi kamu grubu bunu ona verdi? Defalarca sordum. Adil Öksüz'ün ifadesi dahi alınmadı. Sıra Adil Öksüz'e gelindiğinde sırayı kesiyorlar. O kalıyor. Öksüz'ü defalarca dile getirdim. Adil Öksüz'ün kayınpederini buldular herkesi buldular onu bulamadılar. Bulmak istemediler. Onun için 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. Adil Öksüz yakalanmadan da aydınlanamaz. Soruşturma açıldı demişlerdi, külahım anlatın demiştim, külahıma anlattılar.

Adım gibi eminim devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Neden yakalanmadı?

Adil Öksüz'ün kaçıranlar şimdi dışarıda. Hava Harp Okulu öğrencileri hangi gerekçeyle içeride? Bu mudur adalet? Binali Yıldırım geldiğinde kendisine söyledim, siz Adil Öksüz'ün kim olduğunu merak ediyorsanız o CPS cihazlarını kim getirdi bu ülkeye ona bakacaksınız, o zaman bütün bu olayları çözersiniz dedim. Başbakanlık müşaviri Adil Öksüz'le görüşmeye gidiyor, Erdoğan'a bilgi vermek için. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok soru var. Bizim muhalefet şerhimiz var, 15 Temmuz darbe girişimi raporları açıklanmıyor.

"İşsiz sayımız 8 milyon 112 bin kişi"

-İşsizlik! Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğiyle karşı karşıyayız. En büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. Sosyete damat açıklama yapıyor; istihdam seferberliği 2019 tanıtım toplantısı. belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında 2.5 milyon kişiye iş bulacağız. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşıyor. 26 Şubat 2019'da istihdam alanında devrimi yaşadığımız bir günü yaşıyormuşuz.' Geldik ekim ayına geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyon 112 bin kişiyi buldu.

7 maddelik suriye açıklaması

Suriye'de stratejik hatalar yaptılar. 7 madde halinde sizinle paylaşmak istiyorum;

1-Suriye'nin uluslararası konusu yeteri kadar bilinip değerlendirilmemiştir. Ak Parti dış politika icraatlarında Dışişleri Bakanlığı'nı devredışı bırakmıştır. Bu süreç Türkiye'nin orta Doğu'da maceracı politikaya sürüklenmesinin sebebidir.

2-Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmak. Türkiye Suriye'ye demokrasi getireceğiz diyerek emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmuştur. Örneğin Türkiye üzerinden Suriye'ye silah sokulmuştur.

3-Türkiye üzerinden teröristleri Suriye'ye göndermek.