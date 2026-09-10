Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP bitti, yok oldu’ diyenlere yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kuruluş yıldönümünde tv100'ün sorularını yanıtladı. Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Kılıçdaroğlu, 'Parti bitti' diyenlere sert çıktı.

"CHP'LİLER KENDİ ARALARINDA TARTIŞIRLAR AMA PARTİLERİNE SAHİP ÇIKARLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıldönümü için Anıtkabir'e gerçekleştirilen ziyarete gösterilen yoğun katılımı değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer bir bölüm medya bunu görememişse veya böyle bir kalabalığı tahmin etmemişse CHP’yi tanımıyor demektir. CHP’liler kendi aralarında tartışırlar, kendi düşüncelerini özgürce ifade ederler ama sonuçta partilerine sahip çıkarlar. Çünkü bu parti sıradan bir parti değil. Milli Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan bir partidir. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir partidir." dedi.

"CHP BU ÜLKENİN BAĞRINDAN DOĞMUŞTUR"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin en önemli kurumlarını hayata geçiren bir partidir. TBMM, Anayasa Mahkemesi, yargının bağımsızlığı, kimi üniversitelerin bilimsel özerkliği, düşüncenin özgürce ifade edilmesi gibi pek çok alanda CHP öncülük yapmıştır. Dolayısıyla CHP kırsaldaki kentteki vatandaşın da her zaman ilgi odağı olmuştur. Herhangi bir yetkili konuştuğunda vatandaş ‘Acaba CHP bu konuda ne söylüyor?’ diyerek merakla bekliyor. Çünkü CHP sıradan bir parti değil, bu ülkenin bağrından doğan bir parti." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADA 'CHP BİTTİ, YOK OLDU' ALGISI YARATILIYOR"

Yarkadaş'ın, "CHP örgütleri toparlanıyor mu?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

Sosyal medya ve medya, ‘Sanki CHP bitti, yok oldu’ gibi bir atmosfer yaratıyor, yaratmaya da devam ediyor. Bunlar doğru değil aslında. CHP, darbeler döneminde kapatılan ve yine ayağa kalkan bir parti. Ya CHP’yi tanımıyorlar ya da CHP’ye karşı bir ön yargı ile hareket ediyorlar.

CHP ahlaki değerleri yüksek olan bir partidir. Türkiye’ye yön çizen, Milli Kurtuluş Savaşı geleneğinden gelen bir partidir. Bu parti demokrasi aşığıdır, insan hakları aşığıdır. Bu parti Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve güçlü sosyal devlet olmasını isteyen bir partidir. Bu partiyi diğer partilerden ayıran temel nokta budur.

"CHP VAZGEÇİLMEZ BİR PARTİDİR"

103 yıllık bir parti. CHP, dünyada sayılı olan partilerden bir tanesidir. 103 yıllık bir partinin ayakta durması ve sürekli kendisini yenilemesi, geçmişe takılıp kalmaması, geleceğe ilişkin güçlü vizyon üretmesi…

Bütün bunların hepsi ile CHP düşünsel olarak da Türkiye’nin, ülkemizin ayrılmaz, vazgeçilmez bir partisidir. Öyle bakmamız lazım.

"CHP'Yİ KAPATANLAR TARİHİN ÇÖP SEPETİNDE AMA BİZ VARIZ"

CHP'nin geleceği ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, 'CHP kapatılsın' şeklinde gündeme getirilen tartışmaya da göndermede bulunarak yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "CHP ilelebet var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece CHP de var olacaktır. Darbeler döneminde CHP kapatıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Bütün bunlara tarih şahittir. Ama var olan CHP’dir. CHP’yi kapatanlar, mal varlıklarına el koyanlar şu anda tarihin çöp sepetinde. Ama biz varız. Geleceği inşa etmekle meşgulüz." dedi.