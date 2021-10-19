Kılıçdaroğlu'ndan bürokratları tehdit videosuyla ilgili eleştirilere yanıt 'görevinizi yapın' dedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurlara tehdit mesajı yolladığı videoyla ilgili iktidar partisinin eleştirilerine tepki göstererek, "Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış bulunmazsanız namertsiniz'' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ziyareti hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz. Kağıt toplayan da manav da kasap da biliyor. Ama bu devlet bizim devletimiz. Devletin kurumlarına sahip çıkmak en çok CHP'ye yakışır. Fiyatlar durmuyor, TL kar gibi eriyor. Sorumlu Merkez Bankası. Siyaset, Merkez Bankası'na müdahale ediyor, sağlıklı ve tutarlı karar almasını engelliyor. Herkes zam bekliyor. Gittik Merkez Bankası'na 'Bankanıza sahip çıkın' dedik. Sıradan bir banka değildir. Bankanın kendi kültürü, çok iyi yetişmiş kadroları vardır'' ifadelerini kullandı.

"Görevinizi yapın" dedim

Memurları tehdit etmekle suçlandığı konuşmayla ilgili Kılıçdaroğlu, ''Bir video paylaştım. Devlet memurlarınıza görevinizi yapın dedim. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarısınız. Pazartesi kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın. Doğru söylüyorum, haklı söylüyorum değil mi? Onlar malı götürürken bunları söyledim Saray ve şurekası baştan aşağı bunları söyledi: Vesayetmiş, darbeci zihniyetmiş. Allah akıl fikir versin. Hırsızlığa bulaşmayın dedim. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış bulunmazsanız namertsiniz'' ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'ın kendisine yönelik eleştirilerine tepki

Kılıçdaroğlu, ''Saray'ın baş memuru var. Fuat Bey. Vesayet ve paralel yapı oluşturmaya çalışıyormuşum. Çalışanlarımızın diyor. Kimsin sen? Devlet memuru ne zamandan beri çalışanlarınız oluyor. Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun. Devletin memuru milletin işini yapar. Kullandığım her cümlenin kanunda yeri vardır. Gideceksin Erdoğan ailesinin vakfından torpil yapacaksın, devlete yerleşeceksin. Biz bunu yapınca kıyamet kopacak. Bürokratlar emir aldık diyebilir. Yasa dışı emri yapmayacaksın. Kanun bunu söylüyor'' dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta sonu videolu mesajını Twitter hesabından paylaşmıştı. Açıklamasında bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" diye seslenmişti.