Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün gözaltında bakın kimmiş!

ANKARA'da şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kasketli kişinin Osman Sarıgün olduğu belirlendi gelen son dakika habere göre bu kişi gözaltına alındığı açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara'daki şehit cenazesinde yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Osman Sarıgün, jandarma ve polis tarafından bugün yakalandı.

Gelen son dakika haberlere göre Osman Sarıgün Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ettiği bildirildi.

Çiftçiymiş...

Provakatif saldırıda başrolde yer alan Osman Sargün, Kılıçdaroğlu'na yumruk atıyordu. Osman Sarıgün'ün Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yaptığı öğrenildi.

Osman Sarıgün'ün cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olan oğlu Emrullah Sarıgün ile katıldığı öğrenildi. Sosyal medyada Osman Sarıgün'ün şehidin dayısı olduğuna yönelik iddialar var. Ancak henüz bu bilgi doğrulanmış değil.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini de tespit etti.

Paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.