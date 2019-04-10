Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki müşahitini kaybeden Saadet Partisi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Taziye diledik. Gündemi değerlendirdik" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca ''İstanbul seçimlerinde tartışmalara ilişkin, 'Tüm bu olanlar sadece dünyada değil toplum vicdanı da yaralar. Dünyanın Türkiye'nin adalet anlayışına bakışı da değişir. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler.'' ifadelerini kullandı.

Karamolloğlu: Vatandaşın gönlüne da uyacak karar verirler

Karamollaoğlu ise, "YSK neticede noktayı koyacak. Bu kararlar da bugüne kadar ki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek. Vatandaşın da gönlüne uyacak bir karar verirler." diye konuştu.