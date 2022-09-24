Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım İzmir'de! Deniz kenarında el ele yürüyüş yaptılar
Anadolu Ajansı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.
CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu ve eşi, deniz kenarında el ele yürüyüş yaptı.
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Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.
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Kılıçdaroğlu ve eşinin yürüyüşünün görüntüleri, CHP Basın Birimince paylaşıldı.
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