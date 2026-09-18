Kılıçdaroğlu siyasete hızlı giriş yaptı! Mehmet Şimşek'e 7 soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan ve yüz binlerce tasarruf sahibini mali olarak zor durumda bırakan olağanüstü fiyat hareketleri ve yaşanan çok hızlı fon büyümelerinin yaratacağı risklerle ilgili olarak bir araya gelen CHP Ekonomi Masası toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Cemal Canpolat, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç katıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a borsa manipülasyonlarına ilişkin çok sert sorular yöneltti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Bugün sermaye piyasalarında yaşanan kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında krizin çıkacağını herkes biliyordu. Bunu en iyi dillendiren de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı: "Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz. Düzenleme yapacağız."

Dikkat edilmesi gereken nokta; "manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz" diyor. Bu kadar açık, bu kadar net Hazine ve Maliye Bakanı manipülasyonlardan haberdar olduğunu açıklıyor ve bunu engellemek için de "düzenlemeler yapacağız" diyor. Ne zaman? 4 Kasım 2025. Aradan uzun süre geçti, hiçbir düzenleme yapılmadı. Şimdi Sayın Bakan'a 7 sorumuz var. Sayın Bakan bulunduğu koltuğun hakkını vermek istiyorsa, gerçekten Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevimi yapıyorum diyorsa bizim 7 sorumuza açık ve net yanıtlar vermeli.

“BEŞLİ ÇETELERDEN SONRA ŞİMDİ DE YEDİLİ BORSA ÇETELERİ ÇIKTI”

Birinci sorumuz şu: Sayın Bakan, mademki sorunları biliyordunuz, neden zamanında önlem almadınız? Uzun süre beklediniz. Ancak uluslararası endeks sağlayıcılarının uyarısı üzerine harekete geçtiniz. Dolayısıyla sizi engelleyen güç kimdi? Hangi otorite veya siyasi güç sizin görev yapmanızı engelledi? Kamu ihalelerinde beşli çeteler vardı. Bunu kamuoyu gayet iyi biliyor. Yolsuzluktan şikâyet edenlerin tamamı da çok iyi biliyor. Ama şimdi karşımıza beşli çetelerden farklı olarak "yedili borsa çeteleri" çıktı. Bu ülkede çetelerden, soygunculardan Sayın Bakan ne zaman kurtulacağız? Bugün yaşananlar bir gecede ortaya çıkmadığına göre yine size soruyorum: Sizi hangi otorite ya da hangi siyasi güç görev yapmanızı engelledi?

BAKAN ŞİMŞEK’E YÖNELTİLEN 7 KRİTİK SORU

Şimdi gelelim diğer sorulara:

Soru 2: Bu vurgun sürecinde kimler, ne kadar kazandı? Bunu bilmek istiyoruz.

Soru 3: Yaşanan rezaleti hangi kurumlar denetlemekle görevliydi ve bu kurumlar niçin görevlerini yapmadılar? Bunun da açık ve net yanıtını bekliyoruz.

Soru 4: Siz yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan gidereceksiniz? Buna da ihtiyacımız var. Bu soruya yanıt vermeye ihtiyacımız var.

Soru 5: Kaç yurttaşımızın parası, birikimleri, tasarrufları risk altında? Kaç vatandaşımız bu mağduriyeti yaşıyor?

Soru 6: Toplam risk tutarı nedir? Yani halkımızın deyimiyle vurgunun parasal boyutu nedir? Buna da ihtiyacımız var.

Soru 7: Bu yedili borsa çetelerinin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır? Mal varlıklarına tedbir uygulayacak mısınız?

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: “DEVLET DENETLEME KURULUNU HAREKETE GEÇİRECEK MİSİNİZ?”

Ve bir soru da Sayın Erdoğan'a... Ona bir soru soracağız: Bu yedili borsa çetesinin ve vurgunu yapan çetelerin arkasındaki bürokratik ve siyasi gücü ortaya çıkaracak mısınız? Bu bağlamda Devlet Denetleme Kurulunu (DDK) derhâl harekete geçirecek misiniz?