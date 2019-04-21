Kılıçdaroğlu saldırısında kan donduran detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde yaşanan saldırının ardından çevredeki bir eve götürülürken, burada da saldırı uğradı.

Kılıçdaroğlu'nun eve sığındığı sırada saldırganların, "Evi yakıné dediği görüntüler ortaya çıktı.