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Kılıçdaroğlu İmamoğlu Yıldırım yayınına ilişkin ilk kez konuştu

Kılıçdaroğlu İmamoğlu Yıldırım yayınına ilişkin ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Haziran'da yapılan İmamoğlu-Yıldırım yayınına ilişkin “Türkiye’nin geçmişini ve geleceğini gördük. Binali Bey Türkiye’nin geçmişi, Ekrem Bey ise geleceği ve umudu temsil ediyor. Ben bu duyguyla seyrettim. Sonuçları açısından da memnunum” dedi.

Hande Fırat, ortak yayın sonrası görüşlerine başvurduğu Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini “Tartışmadılar ama olsun…” başlıklı köşesine taşıdı.

''Binali Bey Türkiye’nin geçmişi, Ekrem Bey ise geleceği...''

Fırat’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

CHP Genel Başkanı ile telefonda konuştum, tartışmayı nasıl bulduğunu sordum. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin geçmişini ve geleceğini gördük. Binali Bey Türkiye’nin geçmişi, Ekrem Bey ise geleceği ve umudu temsil ediyor. Ben bu duyguyla seyrettim. Sonuçları açısından da memnunum” dedi.

Sayıştay raporu tartışmaları

Programın detayına ayrıntıları ile inilmese de en dikkat çekici bölümlerinden biri Sayıştay raporu ile ilgili kısımdı. Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili zarar ve borçların yer aldığı rapor canlı yayında tarafların gündemine geldi.

Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya’nın “Raporu okudunuz mu?” sorusuna “Yok, ben onu okumadım” yanıtını verdi.

Canlı yayını dikkatle takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da en dikkatini çeken bu bölüm olmuş. Kılıçdaroğlu’nun Binali Yıldırım’ın “Okumadım” sözüyle ilgili yorumunu sizlerle paylaşmak isterim. 

Kılıçdaroğlu, “Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar. Binali Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanlığını yapmış bir isimdir. Üstelik İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı. O raporu okuması lazımdı. Okumamış olmasından dolayı Binali Yıldırım adına üzüldüm”dedi.

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