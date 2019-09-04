Kılıçdaroğlu iktidar olursa PKK terör eylemlerini sonlandıracak!!

Dünya bilişimde hızla yol alırken, ülke içinde ki garip angajmanlar sağlıksız düşünmemizin en önemli etkenlerinden.

Çin ve Amerika, bilişim ve ticaret savaşları yaşarken, Çin ve Batılı ülkeler arasında “yapay zeka” teknolojisiyle yeni çağın kapısı aralanırken, bu ülke, İmamoğlu gibi, Kemal Bey gibi garip davranış ve o kadar da garip olabilecek açıklamalarının muhatabı haline geliyor...

Ve bu tür açıklamalar ve davranışlar da parodiden öteye geçemiyor.

Doğu Akdeniz’de ki enerji meselesinde olduğu gibi. Ne diyordu sayın Kılıçdaroğlu, “İsrail, Yunanistan, Amerika, Fransa ve Mısır Doğu Akdenizde, biz neden orada değiliz.” Neredeyse 3. Dünya savaşı patlak verecek ama Ana muhalefet liderinin 4 gemimizin orda olduğundan bile haberi yok. Komik ötesi bir açıklama. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz.

“Yahu, biz yapay zeka konusunda ne tür çalışmalar yapıyoruz” ya da, “yerli teknolojilerle neden daha çok yerli silahlar üretilmiyor” yahut, “neden Çin ya da Rusya gibi ülkelerden teknoloji transferleri yeterince yapılmıyor” gibi söylemleri Kemal Bey’den asla duymazsınız!!!

Peki neden?

Ne demek istiyorum, açalım biraz...

Bir politikacı için dünyanın en zor işi eminim ki dış dünyaya karşı ülke menfaatlerini koruyup kollamaktır.

Gayri milli politikacıların olduğu, etki ajanlarının cirit attığı, gayri milli medya yapılanmasının barındığı ve en önemlisi gayri milli bir sermayenin kendi şirket çıkarları adına ülke gelişiminin önüne beton atması, bizim gibi ülkelerin kaderi haline gelmiş bir durumdu...

Dediğim gibi, bizim coğrafyamızda kendi ülke çıkarlarını korumak zor bir zanaat.. Lakin zor oyunu bozar...

Tarih bilgisine, enerjiye, liyakata, doğru kadroya, zekaya, akıla, inanca, imana, ferasete, bilgi birikime, tecrübeye ve en önemlisi siyasi ahlaka ihtiyaç var...

Devam edelim...

Fatih Altaylı’ya konuk olan Kemal Bey, gene döktürmüş. Sözde Türkiye’de sol dantı temsil eden sayın Kılıçdaroğlu, sıradan bir Batılıdan daha çok Batı çıkarlarını destekliyor... Kendi vatandaşı olduğu devletin yanında değilde, Batı ülke temsilcisi gibi haraket ediyor olması, Türkiye’de yerli ve milli bir muhalefet anlayışına ne denli acilen ihtiyaç duyulduğuna örnektir....

Türk milletinin S400’e ihtiyacı olmadığını söyleyen Amerika, bu alışverişten sonra bu durumu yaptırımlara kadar götürmekle tehdit etmişti. Lakin ABD’nin kendi çıkarları adına binlerce tır silahın terör örgütü YPG’ye gitmesi söz konusu edilmezken, Kemal Bey, Türk milletini koruyacak, düşmanı caydıracak hava savunma sistemlerinin gereksiz olduğu görüşünde. Neymiş, S400 hava savunma sistemine ihtiyacımız yokmuş. Bize kim saldırırmış!!!

Evet, aslında doğru söylüyor Kemal Bey. Kemal Bey şayet iktidar olursa ülkeye kim, neden saldırsın ki?

Mesela PKK’nın bir daha saldırmasına gerek kalmayabilir!!!

Neden acaba?